Son Dakika › Güncel › Elazığ bakan soylu konteyner kentin yapılacağı alanı ziyaret etti - Son Dakika
Elazığ bakan soylu konteyner kentin yapılacağı alanı ziyaret etti
6 saat önce
ELAZIĞ Bakan Soylu konteyner kentin yapılacağı alanı ziyaret etti(YENİDEN)
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:08 Kaynak: DHA
ELAZIĞ Bakan Soylu konteyner kentin yapılacağı alanı ziyaret etti(YENİDEN)
Son Dakika Bakan Soylu da Acun'un programına katılıp bağış yaptı Soylu, HDP'li Ergani Belediyesi'nin yardımlarının neden kabul edilmediğini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreç namlunun ucunda" diyen Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte!