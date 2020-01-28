Elazığ bakan soylu ve koca'dan sivrice'de inceleme - Son Dakika

Bakan Soylu ve Koca'dan Sivrice'de inceleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Elazığ'ın Sivrice ilçesini ziyaret etti. Burada hasar gören kurumlar ile iş yerleri ve Merkez Camisi'ni inceleyen bakanlardan Süleyman Soylu, ilçede hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için çalıştıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beraberlerindeki Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve diğer yetkililer ile birlikte öğleden sonra helikopterle Sivrice'ye geldi. İki bakan, ilçe merkezinde depremde hasar gören ve ibadete kapalı olan Sivrice Merkez Camisi'nde incelemelerde bulundu. Buradan çıkışta vatandaşları dinleyen ve bazı iş yerlerinde inceleme yapan bakanlar Soylu ve Koca, hasar gören iş yerlerinin geçici olarak konteynerlerde hizmet vermesi için gerekenin yapılması talimatını verdi.

İlçeye geçici konut yapılması için çalışmalara başlandığını anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu konutların 15- 20 gün içerisinde tamamlanacağını kaydetti. Bakan Soylu ve Koca bu sırada gelen talep üzerine ilçedeki üniversite eğitimi gören öğrencilere de burs imkanı sağlanacağını belirtti.

Hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de giden Bakan Soylu ve Koca, burada da binanın yıkılıp, yerine kısa süre içerisinde yeni bir hizmet binası ile lojman yapılacağını ifade etti. İki bakan, daha sonra ilçedeki sahra hastaneyi ziyaret ederek, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette vatandaşların sık sık tezahüratta bulunduğu Soylu ve Koca, küçük çocuklara da oyuncak hediye etti.