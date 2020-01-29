Elazığ bakanlar soylu ve koca, depremzedeler için gıdaların paketlenmesine yardım etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ bakanlar soylu ve koca, depremzedeler için gıdaların paketlenmesine yardım etti - Son Dakika

Elazığ bakanlar soylu ve koca, depremzedeler için gıdaların paketlenmesine yardım etti

6 saat önce

ELAZIĞ Bakanlar Soylu ve Koca, depremzedeler için gıdaların paketlenmesine yardım etti.

ELAZIĞ Bakanlar Soylu ve Koca, depremzedeler için gıdaların paketlenmesine yardım etti

Elazığ bakanlar soylu ve koca, depremzedeler için gıdaların paketlenmesine yardım etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:45 Kaynak: DHA
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