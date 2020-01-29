Son Dakika › Güncel › Elazığ bakanlar soylu ve koca, depremzedeler için gıdaların paketlenmesine yardım etti - Son Dakika
Elazığ bakanlar soylu ve koca, depremzedeler için gıdaların paketlenmesine yardım etti
6 saat önce
ELAZIĞ Bakanlar Soylu ve Koca, depremzedeler için gıdaların paketlenmesine yardım etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:45 Kaynak: DHA
ELAZIĞ Bakanlar Soylu ve Koca, depremzedeler için gıdaların paketlenmesine yardım etti
Son Dakika Koronavirüs Arap ülkelerine de sıçradı, ilk vaka tespit edildi Bakan Soylu, isim vermeden Acun Ilıcalı'nın sözlerine yanıt verdi "İp attım ucu kaldı" şarkısının derleyicisi hayatını kaybetti Bakanlık tasarladı! Binanızın yıkılma tehlikesi olup olmadığını gösteriyor