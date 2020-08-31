ELAZIĞ Banktaki sırt çantası alarma geçirdi - Son Dakika

Banktaki sırt çantası alarma geçirdi
ELAZIĞ'da, bank üzerine bırakılan sırt çantası, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatıldı. Çantadan kıyafet çıktı. Gece yarısı, Gazi Caddesi üzerindeki bankta sahipsiz bir sırt çantası olduğunu görenler, polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği aldı. Daha sonra bomba imha uzmanı, çantayı kontrollü olarak fünyeyle patlattı. Çantadan kıyafet çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 09:45 - Kaynak: DHA
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