ELAZIĞ Baraj gölünde 2 metrelik turna balığı yakaladılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel ELAZIĞ Baraj gölünde 2 metrelik turna balığı yakaladılar - Son Dakika

ELAZIĞ Baraj gölünde 2 metrelik turna balığı yakaladılar

6 saat önce

Baraj gölünde 2 metrelik turna balığı yakaladılarELAZIĞ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçılar, biri 2 metre diğeri ise 1,5 metre uzunluğunda turna balığı yakaladı.

Baraj gölünde 2 metrelik turna balığı yakaladılar

ELAZIĞ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçılar, biri 2 metre diğeri ise 1,5 metre uzunluğunda turna balığı yakaladı.

Keban Baraj Gölü'nde avlanan balıkçılar, biri 85 kilo ağırlığında 2 metre diğeri ise 55 kilo ağırlığında 1,5 metre uzunluğunda turna balığı yakaladılar. Balıkçıların tezgahlarında sergiledikleri balıkları vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğrafladı. Balıkçı Mehmet Bakırcı, yakaladıkları balıkları parça halinde kilosunu 35 liraya satacaklarını söyledi. Balıkları birkaç gün daha tezgahında sergileyeceğini ifade eden Bakırcı, "Turna balığı Elazığ'da bulunan bir balık türü. Turna balığı kılçıksız olduğu için halk arasında çok tercih ediliyor. Avladığımız balıkları sergiledikten sonra parça halinde kilosunu 35 liradan satışa sunacağız" dedi.

ELAZIĞ Baraj gölünde 2 metrelik turna balığı yakaladılar

Elazığ, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:07 Kaynak: DHA
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