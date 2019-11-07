Son Dakika Haberleri: Elazığ Barosu, bazı baroların TBB'yi olağanüstü genel kurula çağırmasına tepki gösterdi
Son Dakika Güncel Elazığ Barosu, bazı baroların TBB'yi olağanüstü genel kurula çağırmasına tepki gösterdi

Elazığ Barosu, bazı baroların TBB'yi olağanüstü genel kurula çağırmasına tepki gösterdi

6 saat önce

Elazığ Barosu Başkanı Mustafa Yentür, bazı baroların Türkiye Barolar Birliğini (TBB) olağanüstü genel kurula çağırmasına tepki gösterdi.

Elazığ Barosu, bazı baroların TBB'yi olağanüstü genel kurula çağırmasına tepki gösterdi, System.String[]

Elazığ Barosu Başkanı Mustafa Yentür, bazı baroların Türkiye Barolar Birliğini (TBB) olağanüstü genel kurula çağırmasına tepki gösterdi.

Yentür, yaptığı yazılı açıklamada, TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Aydın, Van ve Tunceli barolarının girişimlerini Elazığ Barosu olarak doğru bulmadıklarını belirtti.

Bu talebin usul ve gerekçesiyle TBB'ye zarar verdiğini düşündüklerini aktaran Yentür, şunları kaydetti:

"Bu talebin, yargı reformu sürecinde, mesleğimizin sorunları çözülmeye başlamışken ve 2. paket için çalışmaların yürütüldüğü bir zeminde ülkemizin ve meslektaşlarımızın gündemini gereksiz yere işgal edeceği kanısında olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

Türkiye Bankalar Birliği, Mustafa Yentür, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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