Elazığ bbp lideri destici, depremde yaralı olarak kurtarılan azize'yi hastanede ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ bbp lideri destici, depremde yaralı olarak kurtarılan azize'yi hastanede ziyaret etti - Son Dakika

Elazığ bbp lideri destici, depremde yaralı olarak kurtarılan azize'yi hastanede ziyaret etti

6 saat önce

Elazığ BBP Lideri Destici, depremde yaralı olarak kurtarılan Azize'yi hastanede ziyaret etti.

Elazığ BBP Lideri Destici, depremde yaralı olarak kurtarılan Azize'yi hastanede ziyaret etti

Elazığ bbp lideri destici, depremde yaralı olarak kurtarılan azize'yi hastanede ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:13 Kaynak: DHA
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