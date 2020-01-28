Elazığ bbp lideri destici, depremde yaralı olarak kurtarılan azize'yi hastanede ziyaret etti - Son Dakika

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Elazığ bbp lideri destici, depremde yaralı olarak kurtarılan azize'yi hastanede ziyaret etti
6 saat önce
Elazığ BBP Lideri Destici, depremde yaralı olarak kurtarılan Azize'yi hastanede ziyaret etti (TEKRAR)
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:19 Kaynak: DHA
Elazığ BBP Lideri Destici, depremde yaralı olarak kurtarılan Azize'yi hastanede ziyaret etti (TEKRAR)
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