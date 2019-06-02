Son Dakika Haberleri: Elazığ Belediye Başkan Şerifoğlları'ndan bayram mesajı
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Elazığ Belediye Başkan Şerifoğlları'ndan bayram mesajı

50 dakika önce

ELAZIĞ(AA) - Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elazığ Belediye Başkan Şerifoğlları'ndan bayram mesajı, System.String[]
ELAZIĞ(AA) - Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şerifoğulları, mesajında, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla belediye olarak gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirtti.
Bayram öncesinde rutin hizmetlerin yanında cami, türbe, çeşme, otobüs durakları, park ve bahçelerde kapsamlı temizlik çalışmaları ile haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Şerifoğulları, şunları kaydetti:
"Sevgi, kardeşlik, muhabbet ve kucaklaşma günleri olan bayram günlerini tüm vatandaşlarımın hakkıyla idrak etmesini diliyorum. Bayramlar, kardeşlik ve dayanışma iklimini güçlendirmek ve küslükleri ortadan kaldırmak için önemli bir fırsattır. Bayram vesilesiyle annelerimiz, babalarımız, akrabalarımız ve dostlarımızın yanı sıra yetimleri, öksüzleri, muhtaçları, hastaları, şehit yakınlarını, şehit çocuklarını ziyaret etmeyi, onlarla da bayramlaşmayı, lütfen unutmayalım. Bu duygularla tüm vatandaşlarımın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:40 Kaynak: AA
Edibe Şahin, Ramazan Bayramı, Elazığ, Güncel
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