Elazığ Belediye Başkanı: ABD'deki baskından endişeliyiz, vişneçürüğü mermerimize bir şey olur diye

ELAZIĞ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın ABD'de yaşanan kongre baskınıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı, "Endişeliyiz! Vişneçürüğü mermerimize bir şey olur diye" paylaşımı binlerce beğeni aldı. Türkiye'de sadece Alacakaya ilçesinde üretilen ve 45 ülkeye ihraç edilen vişne çürüğü mermeri Kabe'den Beyaz Saray'a kadar birçok tarihi mekanda kullanılıyor.

ABD'de düzenlenen başkanlık seçimini Joe Biden'in kazanmasının ardından, 6 Ocak'ta Donald Trump yanlıları seçim sonuçlarının kesinleşeceği kongreye baskın düzenleyerek sonuçlara itiraz etti. Baskının ardından dünyanın her yerinden liderler yaşanan olaylarla ilgili 'Endişeliyiz' mesajı yayınlandı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın, sosyal medya hesabından, Türkiye'de sadece Alacakaya ilçesinde üretilen ve kongre kürsüsünün arkasında bulunan vişne çürüğü mermeri ile ilgili yaptığı, "Endişeliyiz! Vişneçürüğü mermerimize bir şey olur diye" paylaşımı, binlerce beğeni aldı, onlarca yorum yapıldı.

45 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Alacakaya ilçesinde 1984 yılından bu yana çıkarılan vişne çürüğü mermeri, 45 ülkeye ihraç ediliyor. Kabe, Mescid-i Haram ve Beyaz Saray gibi birçok tarihi mekanda kullanılan mermer sayesinde yüzlerce işçi istihdam ediliyor. Yılda 300 bin tondan fazla üretimi yapılan mermer, dünyaca ünlü birçok modaevinin mağazalarını ve birçok prestijli mekanı da süslüyor.