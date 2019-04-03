Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Mazbatasını Aldı

AK Parti'den Elazığ Belediye Başkanlığına seçilen Şahin Şerifoğulları mazbatasını aldı.

AK Parti'den Elazığ Belediye Başkanlığına seçilen Şahin Şerifoğulları mazbatasını aldı.



Elazığ Adliyesi Konferans Salonunda düzenlenen törende, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Alçık, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Belediye Başkanı seçilen Şerifoğulları'na mazbatasını verdi.



Şerifoğulları, yaptığı açıklamada, seçimlerde halkın teveccühü ile belediye başkanlığına seçilmiş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Kendisine bu görevi layık gören tüm Elazığ halkına minnet ve şükran duyduğunu ifade eden Şerifoğulları, şöyle konuştu:



"Allah'a şükürler olsun, sandıktan hemşehrilerimizin teveccühü ile ak belediyeciliğinin devamı ve şahsımın belediye başkanı olmasıyla ilgili karar çıkmıştır. Bu gurur ve şeref benim için çok önemli. Artık bu saatten sonra az konuşup, çok iş yapma vakti. Elazığ'a vadettiğimiz projeleri hayata geçirme vakti. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Bizlere oy vermiş, vermemiş, şehrimizde yaşayan tüm insanlara eşit ve adil bir şekilde hizmet yapacağımıza, buradan bir kez daha söz veriyorum."



Törende, Elazığ Belediyesi Meclis üyeliğine seçilen kişilere de mazbataları teslim edildi.



Törene, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve partililer katıldı.

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