Son Dakika Haberleri: Elazığ Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Şahin Şerifoğulları...

Elazığ Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Şahin Şerifoğulları...

1 saat önce

Elazığ Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları kazandı.

Elazığ Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Şahin Şerifoğulları..., System.String[]
Elazığ Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:23 Kaynak: AA

Şahin Şerifoğulları, Elazığ, AK Parti, Güncel
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