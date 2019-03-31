Elazığ Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Şahin Şerifoğulları...

Elazığ Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları kazandı.

Elazığ Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Şahin Şerifoğulları 71 bin 263, MHP adayı Bilal Çoban 60 bin 778 oy aldı.



-Şerifoğulları'nın özgeçmişi-



Şahin Şerifoğulları ilk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı.



Fırat Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olan Şerioğulları, akaryakıt istasyonu, inşaat ve güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yapıyor. Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeliği görevini de yürüten Şerifoğulları, birçok sivil toplum kuruluşunda da görev aldı. Evli ve üç çocuk babası Şerifoğulları, AK Parti 27. dönem Elazığ 5. sıra milletvekili adayıydı.

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