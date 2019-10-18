Son Dakika Haberleri: Elazığ Belediye Meclisinden Mehmetçiğe destek
Son Dakika Güncel Elazığ Belediye Meclisinden Mehmetçiğe destek

Elazığ Belediye Meclisinden Mehmetçiğe destek

20 dakika önce

Elazığ Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek verdi.

Elazığ Belediye Meclisinden Mehmetçiğe destek, System.String[]

Elazığ Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek verdi.


Belediye Meclisi, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik düzenleyen Barış Pınarı Harekatına katılan güvenlik güçlerine destek vermek amacıyla olağan üstü toplandı. Toplantıda AK Partili meclis üyeleri Gülersem Çopur, Gökhan Ünalan ve Erkan Akpınar tarafından verilen önergeyi görüşülerek desteklendi.


Gündem maddesiyle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir" dedi. - ELAZIĞ

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:38 Kaynak: İHA
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