Elazığ Belediye Spor FK: 0-4

STAT: Kemer

KEMERSPOR 2003: Enes (xx)- Hüseyin (xx), Umut (xx), Erdin (xx), Şiyar (xx), Fahri (x)(Dk. 58 Reha x), Onur (xx), Oğuz (xx), Berkay (xx), Semih (xx), Baran (xx)

ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK: Ogün (xxx)- Can (xx), Burak Keskin (xx), Arif (xxx), Hayrettin (xx), Mazlum (xxx), Gökhan (xx)(Dk. 75 Serhan xx), Ferhat (xx), Metehan (xxxx)(Dk. 86 Cenk), Semih (xx)(Dk. 53 Emre xxx), Burak Kavlak (xx)

GOLLER: Dk. 8+54 Metehan Andaç Özlü, Dk. 88 Mazlum Öndil, Dk 90+4 Serhan (Penaltıdan) ( Elazığ Belediye Spor FK)

TFF 3'üncü Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Elazığ Belediyespor FK'ya 4-0 yenildi.

8'inci dakika Elazığ Belediye Spor atağında sol kanatta topla buluşan Semih Ekmen, Kemerspor ceza alnı sol çizgisinde bulunan Metehan Andaç Özlü'ye gönderdi. Gelen topa hiç bekletmeden vuruş yapan Metehan, meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 0-1.

17'nci dakikada Kemerspor atağında, Elazığ Belediyespor orta sahasında topla buluşan Oğuz Saltabaş, topu sürdükten sonra havadan cezaalanı ön çizgisinde bulunan takım arkadaşına yolladı. Umut Akpınar'ın vuruşundan top auta çıktı.

54'üncü dakikadaki Elazığ Belediyespor FK atağında, Kemerspor ceza alanı içerisine yapılan ortaya iyi yükselen Metehan Andaç Özlü'nün kafa vuruşundan top ağlarla buluştu: 0-2.

88'inci dakikadaki Elazığ BelediyesSpor atağında sol kanatta topla buluşan Serhan Yılmaz, Kemerspor defans oyuncularını geçerek sol çizgiden ceza alnına kadar girdi. Serhan ardından topu daha uygun durumda olan Mazlum Öndil'e gönderdi. Topu kontrol eden Mazlum, plase vuruşla farkı açtı: 0-3.

90+4'de Elazığ Belediyespor'un kazandığı penaltı vuruşunu kullanan Serhan Yılmaz, skoru tayin etti: 0- 4.

- Antalya