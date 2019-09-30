Son Dakika Haberleri: Elazığ Belediyesi 3. Kitap fuarı için geri sayım
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Elazığ Belediyesi 3. Kitap fuarı için geri sayım

1 saat önce

Elazığ Belediyesi tarafından 25 Ekim–3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 3. Kitap Fuarı hazırlıkları devam ediyor.

Elazığ Belediyesi 3. Kitap fuarı için geri sayım, System.String[]

Elazığ Valiliği önünde yer alan 2.400 metrekare alanda düzenlenecek olan Kitap Fuarına katılacak yazar ve yayınevleriyle görüşmeler devam ediyor.

Elazığ Belediyesi Kültür Sanat Danışma Kurulu toplantısında Kitap Fuarı hazırlıkları masaya yatırılarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi alındı.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Özden Özen, Elazığlı şair ve yazarlar için ücretsiz stantların yer alacağı fuara katılmak isteyen şair ve yazarların, yayınlarıyla birlikte Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerektiğini kaydetti. Çocukların fuara ilgisini çekmek amacıyla kitap kumbarası hazırladıklarını belirten Özen, kısa süre içinde bu kumbaraların öğrencilere ulaştırılacağını kaydetti.

Kültür Sanat Danışma Kurulu üyeleriyle birlikte Diyarbakır TÜYAP Kitap Fuarı'na katılım sağlayacaklarını da belirten Özen, Elazığ'daki fuarın sorunsuz bir şekilde geçmesi adına yüklenici firma yetkilileriyle sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.

YENİ BELEDİYE LOGOSU ÖNERİSİ

Kültür-Sanat Danışma gerçekleştirdiği toplantıda ayrıca yaklaşık 25 yıl önce, zamanın bakış açısı ile hazırlanan Elazığ Belediyesi logosunun değişimi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Modernize edilmiş yeni bir logo konusunda fikir birliği oluşturulan toplantıda, Elazığ'ın tarihi ve kültürel yapısına uygun, modern bir bakış açısıyla yeni bir logonun şehre daha çok yakışacağı kaydedildi.

Elazığ Valiliği, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:36 Kaynak: Bültenler
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