Elazığ Belediyesi Bayrama hazır!
1 saat önce
Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler rutin temizlik çalışmalarına ek olarak bayram öncesinde şehrin dört bir yanında kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:58 Kaynak: Bültenler
Çalışmalar kapsamında parklar, yürüyüş yolları, bulvar, cadde ve sokaklar süpürme ve yıkama araçlarıyla temizlenirken, vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs durakları, çeşmeler gibi alanlar ile çöp konteynerleri de buharlı araçlarla yıkanarak hijyen sağlandı.
Çalışmalar doğrultusunda ayrıca bulvar ve caddelerdeki orta refüj ve yan bantlarda da bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bayram öncesinde inanç turizmi açısından önemli bir yere sahip olan ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen türbelerde ve türbe çevrelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
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