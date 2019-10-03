Son Dakika Haberleri: Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi kuruluyor
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Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi kuruluyor

38 dakika önce

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın projeleri arasında yer alan Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisinin oluşturulması için çalışmalara start verildi.

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi kuruluyor, System.String[]

Gençlik Meclisi Başkanlığı'na Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun Emre Burak Kürüm getirildi.

Gençlik Meclisi bünyesinde yürütülecek çalışmalarla gençlerin birlikte yönetim becerilerini geliştirmek, şehre ve gençliğe dair sorunların çözümüne katkı sağlamak ve gençlerin gelişimlerine değer katan aktivitelerle katılımcı bir gençlik oluşturmak hedefleniyor. Gençlik Meclisi'ne gönüllü üye olmak isteyen 18-30 yaş arası gençler, açıklanacak ileri bir tarihte internet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Gençlik Meclisi; Çevre ve Kent Sorunları Komisyonu, Eğitim ve Öğrenci Sorunları Komisyonu, Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Komisyonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Komisyonu, AR-GE Bilim ve Teknoloji Komisyonu ile Medya, Tanıtım ve Organizasyon Komisyonu olmak üzere yedi ayrı kolda faaliyet gösterecek.

Fırat Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:37 Kaynak: Bültenler
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