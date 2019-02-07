Elazığ Belediyesi Hayvan Barınağına Ziyaret
1 saat önce
Elazığ Genç Memur-Sen ve Fırat Üniversitesi Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu üyeleri Elazığ Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret etti.
Elazığ Genç Memur-Sen
ve Fırat Üniversitesi
Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu üyeleri Elazığ Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret etti.
Barınak yetkilileri sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenen ziyaretçilere çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Elazığ Genç Memur-Sen Başkan Yardımcısı Mustafa Yurten, yaptığı açıklamada bu tür ziyaretlerle hayvanlara olan duyarlılığı arttırmaya çalıştıklarını söyledi.
Bu tür etkinliklerin belirli günlerde değil sürekli yapılması gerektiğini dile getiren Yurten, şöyle konuştu:
"Bugün farkındalık yaratmak amacıyla bir araya gelip sokak hayvanlarını ziyaret etmek istedik. Sokağa terk edilen canlarımızı sahiplenmeli ve sahiplendirmek için de mücadele etmeliyiz. Hayvanlarımızı tabi ki kafeslere mahkum etmemeliyiz ama güvenli bölgelerde, doğa içinde hayatlarını sürdürmelerine destek olmalıyız."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:33 Kaynak: AA
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