Elazığ Belediyesi: "Kan ihtiyacı giderildi" - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi: "Kan ihtiyacı giderildi"

6 saat önce

Elazığ Belediyesi 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter adresinden bir açıklamada bulunarak kan ihtiyacının giderildiğini duyurdu.

Elazığ Belediyesi:

Elazığ Belediyesi 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter adresinden bir açıklamada bulunarak kan ihtiyacının giderildiğini duyurdu.


Belediyenin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tüm vatandaşlarımızın dikkatine gerekli kan ihtiyacı giderilmiştir." - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
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