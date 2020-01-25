Elazığ Belediyesi: "Kan ihtiyacı giderildi"
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Elazığ Belediyesi 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter adresinden bir açıklamada bulunarak kan ihtiyacının giderildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
Elazığ Belediyesi 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter adresinden bir açıklamada bulunarak kan ihtiyacının giderildiğini duyurdu.
Belediyenin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tüm vatandaşlarımızın dikkatine gerekli kan ihtiyacı giderilmiştir." - İSTANBUL
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