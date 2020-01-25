Elazığ Belediyesi 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter adresinden bir açıklamada bulunarak kan ihtiyacının giderildiğini duyurdu.



Belediyenin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tüm vatandaşlarımızın dikkatine gerekli kan ihtiyacı giderilmiştir." - İSTANBUL