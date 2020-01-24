Elazığ Belediyesi'nden acil kan çağrısı - Son Dakika

Elazığ Belediyesi 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından twitter adresinden acil kan çağrısında bulundu.



Belediyenin resmi twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımız için çok acil kan ihtiyacı bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın kan vermeleri için hastanelere gitmelerini önemle rica ederiz. Acil müdahale araçları trafik yoğunluğu sebebiyle çalışamamaktadır. Tüm vatandaşlarımızın şahsi araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını, toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önemle rica ederiz." - İSTANBUL