Elazığ Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Elazığ Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı
25.11.2020 12:07
Elazığ Belediyesi, kurum ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın adı kullanılarak, para toplandığı ihbarları alındığını bildirerek dolandırıcılara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Elazığ Belediyesi, kurum ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın adı kullanılarak, para toplandığı ihbarları alındığını bildirerek dolandırıcılara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Belediye Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde Elazığ Belediyesi ve Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'nın adı kullanılarak, İzmir'e yardım adı altında para toplandığı yönünde ihbarlar alınmaktadır. Elazığ Belediyesi'nin yardım ve destek adı altında hiçbir vatandaştan yardım talebinde bulunması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, bu tür dolandırıcılık olaylarına karşın dikkatli olmaları, bu kişilere kesinlikle itibar etmeyerek, emniyet güçlerini bilgilendirmelerini istiyoruz." denildi. - ELAZIĞ
Son Dakika Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır Ankara'da korona paniği! Mahalle arasında bulunan atık tahlil tüpleri vatandaşı tedirgin etti Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada