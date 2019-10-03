Son Dakika Haberleri: Elazığ Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine şehir turu
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine şehir turu

27 dakika önce

Elazığ Belediyesi, ülkenin dört bir yanından gelerek Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim hayatına başlayan öğrencilere yönelik şehir turu düzenledi.

Elazığ Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine şehir turu, System.String[]

Elazığ Belediyesi şehri tanıtmak, öğrencilerin şehir ile bütünleşmelerini ve uyumlarını sağlamak amacı ile bir gezi programı düzenledi. Ailelerinden, evlerinden uzakta yeni bir yaşama başlayan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen araçlarla şehri baştan başa gezerek, rehberler eşliğinde yeni yaşam alanlarını tanıma fırsatı yakaladı. Gün boyu Elazığ'ın tarihi, sosyal ve kültürel özelliklerini yakından tanıma fırsatı yakalayan üniversiteli gençler, programdan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Elazığ Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şehir turunun ardından gençler şehrin yaşam merkezi Kültür Park'ta düzenlenen akşam yemeğinde de Türkiye'nin en zengin ikinci mutfağı olan Elazığ mutfağıyla tanıştı.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI'NA TEŞEKKÜR

Gezi programının Elazığ'ı tanımaya ve oryantasyon sürecini hızlandırmaya önemli katkı sağladığını belirten öğrenciler, "Bizlere gösterilen yakın ve sıcak ilgiden dolayı çok mutluyuz. İlk kez geldiğimiz bu şehri tanımak açısından son derece faydalı olan bu organizasyondan ve gösterilen misafirperverlikten ötürü Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ederiz" şeklinde konuştular.

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:47 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahte içki operasyonu
Son dakika: Bakan Albayrak enflasyonun tek hanelere gerilemesini değerlendirdi: Büyük bir aşamayı geride bıraktık Kucağındaki bebekten bile utanmadı! 3 gün arayla suçüstü yakalandı Metrobüsten günlük 450 bin dolar gelir elde ediliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 12:15:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine şehir turu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]