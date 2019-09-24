Son Dakika Haberleri: Elazığ Belediyesi'nden ünlü klarnetçiye vefa
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Elazığ Belediyesi'nden ünlü klarnetçiye vefa

1 saat önce

Elazığ musikisinin mihenk taşlarından ünlü klarnet üstadı merhum Mevlüt Canaydın vefat yıldönümünde düzenlenen programla anıldı.

Elazığ Belediyesi'nden ünlü klarnetçiye vefa, System.String[]

Elazığ Belediyesi Kültür Sanat Danışma Kurulu Halk Oyunları Komisyonu, Elazığ musikisinin önemli isimleri arasında yer alan klarnet üstadı merhum Mevlüt Canaydın'ı özel bir programla andı.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Koro Salonunda düzenlenen anma programına, Elazığ Belediyesi Kültür Sanat Danışma Kurulu Üyeleri, Musiki Derneği Başkanları ve yönetimleri ile sevenleri katıldı.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Özden Özen'in açılış konuşmasıyla başlayan programda, usta müzisyenin oğlu Sıtkı Canaydın da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin Kaya'nın yaptığı panelde, EFTUD eski Başkanı Zülfü Bircan ve Elazığ Musiki Derneği eski Başkanı Nihat Kazezoğlu usta müzisyenin yaşamı ve musikiye katkılarına ilişkin paylaşımlarda bulundular.

Panelin ardından Harput musikisine önemli katkılar sağlayan ünlü klarnet ustası merhum Mevlüt Canaydın anısına Elazığ Belediye Konservatuvarı Harput Müziği Ses Sanatçısı Yalçın Turhan tarafından mini bir konser verildi. Program, folklor gösterileriyle sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:01 Kaynak: Bültenler
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