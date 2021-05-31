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Elazığ Belediyesi öğrencilere uzaktan eğitim için internet desteği veriyor - Son Dakika

Elazığ Belediyesi öğrencilere uzaktan eğitim için internet desteği veriyor

31.05.2021 11:12

Elazığ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan uzaktan eğitimde, ihtiyacı olan öğrencilere internet desteği sağlıyor.

Elazığ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan uzaktan eğitimde, ihtiyacı olan öğrencilere internet desteği sağlıyor.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın öncülüğünde, salgın sürecinde uzaktan eğitim alan ve internet sıkıntısı yaşayan öğrencilere destek sunmak için "Gönülden eğitime değer verin, bir gönüle de siz girin" sloganı ile çalışma başlatıldı.

Evinde internet olmayan öğrencilerin mağduriyetini gidermek için harekete geçen Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, daha önce kendilerine başvuran ya da tespit ettikleri ihtiyaç sahibi öğrenciler için hazırlanan internet kartlarını, köy köy, mahalle mahalle dolaşarak adreslerine ulaştırıyor.

Tableti olmayan öğrencilere de hayırseverlerin katkısı ile tablet desteği veriliyor.

"Çocuklarımıza 8 GB internet ulaştırıyoruz"

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, AA muhabirine, yaşanan bu sıkıntılı süreçte gönül belediyeciliği anlayışıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlayarak, devletin şefkat elini gösterdiklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile sürekli gençleri desteklediklerini ifade eden Bilginoğlu, "Gençlerimizden ve çocuklarımızdan gelen talepler doğrultusunda özellikle dezavantajlı bölgelerde hizmet edecek internet kartı dağıtımı yapıyoruz." dedi.

Bilginoğlu, yaşanan bu sürecin el birliği ile atlatılabileceğine işaret ederek, "Belediye başkanımız, ziyaretleri kapsamında gittiği her mahallede gençlerimizden gelen bu talepleri karşılıyor. Bunun yanında belediyemize ulaşan öğrencilerimize, kırsalda internet sıkıntısı yaşayan çocuklarımıza 8 GB interneti, Belediye Gençlik Meclisi üyelerimiz ile ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Mahalle ve köylere giderek gelen talepleri yerinde tespit edip, kendilerine ulaşamayan çocukların da başvurularını aldıklarını anlatan Bilginoğlu, internet ihtiyacına cevap vermek için çalıştıklarını aktardı.

"3 bin gencimize internet kartı ulaştırdık"

Bilginoğlu, amaçlarının önce deprem sonra salgın nedeniyle çocukların yaşadığı sıkıntıları az da olsa giderebilmek, eğitimde internet kanalı ile ulaşım sağlayabilecek ortamı onları sağlamak olduğunu bildirdi.

"Çocukların yanındayız. Dağıttığımız internet kartları ile çocuklarımız daha kolay internete erişim sağlayabilecek. Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin gencimize internet kartı ulaştırdık." diyen Bilginoğlu, çalışmaların gelen talepler ve kendi tespitleri ile devam ettiğini kaydetti.

"Derslerime daha rahat gireceğim"

İnternet kartı alan öğrencilerden Muhammet Ataç, salgından dolayı derslerini uzaktan eğitimle sürdürdüklerini, internetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Ataç, "Belediyemizin güzel bir kampanya başlattığını duyduk. Ben de hemen talepte bulundum. Bugün internet kartım elime ulaştı. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Artık derslerime daha rahat gireceğim." ifadelerini kullandı.

Onur Yılmaz da, uzaktan eğitimde internetin ihtiyaç olduğuna değinerek, "Belediye başkanımız bize internet kartı gönderdi. Derslerime internet sıkıntısı olmadan gireceğim." şeklinde konuştu.

Zeynep Bayder de Belediye Başkanı Şerifoğulları'na teşekkür ederek, eğitimleri için kendilerine yapılan bu anlamlı destekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Elazığ Belediyesi öğrencilere uzaktan eğitim için internet desteği veriyor
Elazığ Belediyesi öğrencilere uzaktan eğitim için internet desteği veriyor
Elazığ Belediyesi öğrencilere uzaktan eğitim için internet desteği veriyor
Elazığ Belediyesi öğrencilere uzaktan eğitim için internet desteği veriyor
Elazığ Belediyesi öğrencilere uzaktan eğitim için internet desteği veriyor

Şahin Şerifoğulları, İnternet, Tablet, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ Belediyesi öğrencilere uzaktan eğitim için internet desteği veriyor - Son Dakika


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