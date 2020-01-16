Elazığ Belediyesi temiz ulaşım için araç filosuna haftalık dezenfeksiyon işlemi uyguluyor - Son Dakika

Elazığ Belediyesi, daha hijyenik ulaşım hizmeti vermek için halk otobüslerini haftalık dezenfeksiyon işleminden geçiriyor.

Elazığ Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Savaş Şirinocak, yaptığı açıklamada, 15'i elektrikli otobüs olmak üzere 73 araçla günlük ortalama 40 bin yolcu taşıdıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullarının talimatları doğrultusunda halka en iyi ulaşım hizmetini sunmak için gayret gösterdiklerini, bu noktada özellikle araçların temiz ve hijyen olmasına çok dikkat ettiklerini ifade eden Şirinocak, şunları söyledi:

"Salgın ve mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu önlem olarak atölyelerimizde belirli periyotlarla kendi personelimizle araçlarımıza dezenfeksiyon işlemini yapıyoruz. Hem daha steril bir ortam oluşturmak hem de ortalıktaki salgın hastalıklara karşı tedbir amaçlı mevcut faaliyet olarak bu işlemi uyguluyoruz. Bu işlemi de belirli periyotlarla haftalık yapıyoruz. İlgili personelimiz bunu sürekli takip ediyor. Araç gece yıkamaya girdikten sonra dışarı alınıp dezenfeksiyon işlemi yapıldıktan sonra ertesi gün sefere yönlendiriliyor."

Şirinocak, halka en iyi ulaşım imkanını sunmak adına sürekli olarak hizmetlerini yenilemeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.