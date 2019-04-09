Elazığ Belediyesi Yeni Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

Yeni dönemin ilk toplantısında meclis komisyonları için seçimler yapıldı.

Yeni dönemin ilk toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla açıldı. Divanın oluşmasının ardından yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, "Seçim süreci Elazığ'ımızda bir demokrasi şöleni havasında geçti, en ufak bir tartışma, olumsuz diyalog yaşanmadı. Ben seçim sürecindeki hassasiyetinizden ötürü sizlerin şahsında parti yetkililerinize bu vesileyle teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkan sonuç neticesinde 3 partili bir meclis oluştu. Ben, seçim sürecinde gösterilen hassasiyetin görev süremiz boyunca mecliste de devam edeceğini umuyorum. Elazığ'ımızın kalkınması ve gelişmesi için alacağımız kararlarda, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğimize yürekten inandığımı ifade etmek istiyorum. Meclisimiz, örnek bir meclis olacaktır. Bir bütün halinde çalışacak ve şehrimize güzel hizmetlerin kazandırılmasına vesile olacaktır. Ben bu duygu ve düşüncelerle yeni meclisimizin hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm meclis üyelerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Elazığ Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında Belediye Meclisinin başkan vekilleri, encümen üyeleri ve komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.

Elazığ Belediye Meclisi 1. Meclis Başkan Vekilliğine Aydın Kara, 2. Başkan Vekilliğine Veysi Toptaş seçildi. Elazığ Belediye Meclisi Divan Asil Katipliğine ise 2 asil üye olarak, Gökhan Ünalan ve Gülersem Çopur, 2 yedek üye olarak Sabahattin Adam ve Erkan Akpınar seçildi.

Elazığ Belediyesi Encümen Üyeliğine ise Ömer Faruk Budak, Hasan Ergüven ve Uğurcan Güleç seçildi.