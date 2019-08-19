Son Dakika Haberleri: Elazığ Belediyesi yol bakım-onarım ve genişletme çalışmaları sürüyor
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Elazığ Belediyesi yol bakım-onarım ve genişletme çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol genişletme çalışmalarıyla 6 şeride çıkarılan Ulukent Mahallesi, Mimar Sokak asfalt çalışmalarının ardından hizmete sunuldu.

Elazığ Belediyesi yol bakım-onarım ve genişletme çalışmaları sürüyor, System.String[]

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şehir genelindeki yol modernizasyon ve yeni yol yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Ulukent-Doğukent mahalleleri arasında bağlantı sağlayan Mimar Sokak, gerçekleştirilen istimlak çalışmalarının ardından 800 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğinde 6 şerit olarak düzenlendi. Yol, asfalt serim çalışmalarının ardından hizmete sunuldu.

Öte yandan Ulukent Mahallesi Fethi Sekin Şehir Hastanesi bağlantısını sağlayan 500 metre uzunluğundaki Veysel Karani Sokak'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Veysel Karani Sokak, 6 şerit olarak hizmete sunulacak.

Fen İşleri Müdürlüğü, Ulukent, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:29 Kaynak: Bültenler
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