Elazığ belediyesi zabıta ekipleri hasarlı binaları mühürlüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ belediyesi zabıta ekipleri hasarlı binaları mühürlüyor - Son Dakika

Elazığ belediyesi zabıta ekipleri hasarlı binaları mühürlüyor

12 dakika önce

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaşanan depremin ardından yıkım kararı verilen binaları mühürleme işlemlerine devam ediyor.

Elazığ belediyesi zabıta ekipleri hasarlı binaları mühürlüyor, System.String[]

6.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören ve yıkım kararı çıkarılan binalar Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürleniyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol edilen binaların mühürlenme ve güvenlik çemberine alınma işlemleri zabıta ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Şehir merkezinde hasar tespit işlemlerine devam eden ekiplerin çalışmasını tamamlanmasıyla birlikte yıkım kararı alınan diğer binalar da mühürlenecek.

Zabıta Müdürlüğü, Elazığ, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:07 Kaynak: Bültenler
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