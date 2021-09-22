Elazığ Belediyesinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Elazığ Belediyesinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Elazığ Belediyesi, 'belediyede iş' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye karşı vatandaşları uyardı.

Elazığ Belediyesi, 'belediyede iş' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye karşı vatandaşları uyardı. Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde belediye bünyesinde işe yerleştirme noktasında aracılık yapma vaadiyle vatandaşlardan para alındığı yönünde ihbarlar geldiği belirtildi. Açıklamada, "Elazığ Belediyesi bünyesinde işe alımlar mevzuat hükümleri doğrultusunda, kamuoyuna duyuru yapılması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için bu kişilere itibar etmemesi gerekmektedir" denildi. - ELAZIĞ

Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 8 milyon öğrenci yaptıkları algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyor

Bir türlü dönemiyor! Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber

Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı

Hayvan sahiplenmek isterken dolandırıcılar tarafından 350 bin TL'si alındı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi

Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar

Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin

Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı