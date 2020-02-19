Elazığ Belediyespor - Belediye Derincespor: 2-4 - Son Dakika
Son Dakika Spor Elazığ Belediyespor - Belediye Derincespor: 2-4 - Son Dakika Spor

Elazığ Belediyespor - Belediye Derincespor: 2-4

6 saat önce

STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Mesut Hakalmaz, Mehmet Şenkaya ELAZIĞ BELEDİYESPOR: Engin- Emrah, Enver, Hayrettin, Ferhat, Arif, Can, Metehan, Tuncay, Semih (Dk.84 Mazlum), Gökhan (Dk.8 Furkan)Belediye Derincespor: Yunus- Sercan (Dk.63 Sefa), Cihan, Yiğitali, Melih (Dk.

Elazığ Belediyespor - Belediye Derincespor: 2-4, System.String[]

STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Mesut Hakalmaz, Mehmet Şenkaya

ELAZIĞ BELEDİYESPOR: Engin- Emrah, Enver, Hayrettin, Ferhat, Arif, Can, Metehan, Tuncay, Semih (Dk.84 Mazlum), Gökhan (Dk.8 Furkan)

Belediye Derincespor: Yunus- Sercan (Dk.63 Sefa), Cihan, Yiğitali, Melih (Dk.31 Rıdvan), Koray, Özkan (Dk.70 Aykut), Yunus, Efe, Tayfur, Bahtiyar

GOLLER: Dk. 13, Dk. 53 Furkan (Elazığ Belediyespor) - Dk. 41, 77 ve 83 Cihan, Dk. 69 Yunus (Belediye Derincespor)

KIRMIZI KART: Can (Dk. 80) (Elazığ Belediyespor)

SARI KARTLAR: Metehan, Alaattin Tutaş (Teknik Direktör), Emrah, Mazlum (Elazığ Belediyespor) - Özkan, Yunus (Belediye Derincespor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 24'üncü haftasında Elazığ Belediyespor, sahasında Belediye Derincespor'a 4-2 mağlup oldu.

13'üncü dakikada Elazığ ekibi öne geçti. Arif'in pasıyla ceza sahasına giren Furkan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

41'inci dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Cihan, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

53'üncü dakikada Elazığ Belediyespor tekrar öne geçti. Arif'in ceza sahasına yaptığı ortada Furkan kafa ile dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

69'uncu dakikada Derince ekibi skoru eşitledi. Yunus, ceza sahasına topla birlilkte girerek, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.

77'nci dakikada Derince öne geçti. Savunmadan gönderilen pas ile kaleci ile karşı karşıya kalan Cihan, topu ağlara gönderdi: 2-3.

83'ncü dakikada Belediye Derincespor farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan Cihan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-4.

Karşılaşma, Belediye Derincespor'un 4-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.


- Elazığ
Elazığ Belediyespor, Derincespor, Elazığ, Emrah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:20 Kaynak: DHA
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