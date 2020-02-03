Elazığ Belediyespor'da 3 futbolcu sakatlandı - Son Dakika
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Elazığ Belediyespor'da 3 futbolcu sakatlandı

6 saat önce

Elazığ Belediyespor'un pazar günü Fethiyespor'la oynadığı maç öncesi ve maç sırasında 3 futbolcusu sakatlandı.

Elazığ Belediyespor'da 3 futbolcu sakatlandı, System.String[]

Elazığ Belediyespor'un pazar günü Fethiyespor'la oynadığı maç öncesi ve maç sırasında 3 futbolcusu sakatlandı.


TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor FK, sakatlıklarla sarsıldı. Ligin 21. haftasında deplasmanda Fethiyespor'la karşılaşan kırmızı-lacivertli ekipte sağ bek oyuncusu Emrah Çalışlar'ın maç esnasında burnu kırıldı. Oyuna devam edemeyen sağ kanat oyuncusu Oktay Pop'un da sağ ayak arka adalesinde çekme olduğu ve durumunun çekilecek MR'a göre belli olacağı öğrenildi.


Fethiyespor maçının son antrenmanında ise forvet oyuncusu Ahmet Gökbayrak ayak bileğinden sakatlandı. Kulübün sağlık ekibinden edinilen bilgilere göre 3 futbolcunun da en az 1 ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor. - ELAZIĞ

Elazığ Belediyespor, Fethiyespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:27 Kaynak: İHA
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