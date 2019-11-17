Son Dakika Haberleri: Elazığ Belediyespor'da Ümit Dohman ile yollar ayrıldı
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Elazığ Belediyespor'da Ümit Dohman ile yollar ayrıldı

6 saat önce

Elazığ Belediyespor'da Teknik Direktör Ümit Dohman'la karşılıklı anlaşılarak yollar ayırıldı.

Elazığ Belediyespor'da Ümit Dohman ile yollar ayrıldı, System.String[]

Elazığ Belediyespor'da Teknik Direktör Ümit Dohman'la karşılıklı anlaşılarak yollar ayırıldı.


TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor'da, Teknik Direktör Ümit Dohman'la üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yollar ayrıldı. Teknik Direktör Alaattin Tutaş'ın istifası sonrası 8. haftadaki Ofspor karşılaşmasıyla göreve başlayan Dohman, takımın başında çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.


Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol Takımımız, Teknik Direktörümüz Ümit Dohman'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Dohman'a kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:44 Kaynak: İHA
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