Elazığ Belediyespor'dan 10 imza

Elazığ Belediyespor Futbol
Kulübü, 2019-2020 Sezonu öncesi iç transferde 10 isimle yeniden anlaşma sağladı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor FK, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı - Lacivertli ekip teknik heyetin direktifleri doğrultusunda 10 isimle yeniden anlaşma sağladı.
Konuya ilişkin olarak kulübün resmi sayfasından yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol Takımımız, iç transfer çalışmaları kapsamında kalecimiz Engin Olgun, stoperlerimiz Enver Abdullah Filiz, Burak Keskin
, orta saha oyuncularımız Muhammet Can
Öztürk, Mazlum Öndil, Nihat Apaydın, Cenk Cengiz
, Arif Şahin, Ferhat Canlı ve Burak Altıngök ile yeniden anlaşma sağlamıştır. İç ve dış transfer çalışmalarımız yönetimimiz ile teknik heyetimizin istişareleri doğrultusunda büyük titizlikle devam edecektir" denildi. - ELAZIĞ