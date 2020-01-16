Elazığ Belediyespor, Emrah Çalışlar ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Elazığ Belediyespor, Emrah Çalışlar ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Elazığ Belediyespor, Emrah Çalışlar ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

6 saat önce

Elazığ Belediyespor, Altındağ Belediyespor forması giyen sağ bek Emrah Çalışlar ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Elazığ Belediyespor, Emrah Çalışlar ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]

Elazığ Belediyespor, Altındağ Belediyespor forması giyen sağ bek Emrah Çalışlar ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.


TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyespor, kadrosuna yeni bir takviye daha yaptı. Ara transfer döneminde daha önce Gölcükspor'dan Oktay Pop ve Konyaspor'dan Ahmet Gökbayrak'ı renklerine bağlayan Elazığ ekibi, son olarak TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Altındağ Belediyespor'dan eski futbolcusu Emrah Çalışlar ile anlaştı.


Emrah, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı. - ELAZIĞ

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:54 Kaynak: İHA
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