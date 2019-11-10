Son Dakika Haberleri: Elazığ Belediyespor - Erbaaspor: 1-1
Son Dakika Spor Elazığ Belediyespor - Erbaaspor: 1-1

Elazığ Belediyespor - Erbaaspor: 1-1

6 saat önce

STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Fatih Pazı, Nurettin TaşkesenELAZIĞ BELEDİYESPOR: Ogün- Can, Burak Keskin, Serhan, Arif, Hayrettin, Mazlum (Dk.85 Gökhan), Ferhat (Dk.86 Enver), Tuncay, Metehan (Dk.77 Cenk), Burak KavlakERBAASPOR: Taylan- Murat (Dk.47 Hüseyin), İsmail Bulut (Dk.

Elazığ Belediyespor - Erbaaspor: 1-1, System.String[]

STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Fatih Pazı, Nurettin Taşkesen

ELAZIĞ BELEDİYESPOR: Ogün- Can, Burak Keskin, Serhan, Arif, Hayrettin, Mazlum (Dk.85 Gökhan), Ferhat (Dk.86 Enver), Tuncay, Metehan (Dk.77 Cenk), Burak Kavlak

ERBAASPOR: Taylan- Murat (Dk.47 Hüseyin), İsmail Bulut (Dk.80 Mehmet), Ömer, Ali (Dk.46 İsmail Baydil), Hasan, Berat, Mehmet, Rıdvan, Serkan, Oğuzhan

GOLLER: Dk.41 (penaltı) Tuncay (Elazığ Belediyespor), Dk.67 İsmail (Erbaaspor)

SARI KARTLAR:  Arif, Enver (Elazığ Belediyespor), Ömer, Oğuzhan, Serkan (Erbaaspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 12'nci haftasında Elazığ Belediyespor, sahasında Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı.

12'nci dakikada ceza sahasına giren Metehan sert vurdu, kaleci Taylan kurtardı.

23'üncü dakikada İsmail'in sağ kanattan şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

41'inci dakikada Metehan ceza sahası içinde rakip savunma tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Tuncay, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

67'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İsmail Baydil, topu filelerle buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı, Elazığ Belediyespor sahasında Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı.


- Elazığ
Elazığ Belediyespor, Oğuzhan Çakır, Elazığ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:34 Kaynak: DHA
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