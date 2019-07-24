Son Dakika Haberleri: Elazığ Belediyespor eski kalecisini aldı
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Elazığ Belediyespor eski kalecisini aldı

1 saat önce

Elazığ Belediyespor FK, eski kalecisi Ogün Karakaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Elazığ Belediyespor eski kalecisini aldı, System.String[]
Elazığ Belediyespor FK, eski kalecisi Ogün Karakaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü, dış transfere devam ediyor. Birçok mevkiye takviyeler yapan Kırmızı - Lacivertli ekip, son olarak eski kalecisi Ogün Karakaya ile yeniden anlaştı. Uzlaşma sağlanan file bekçisiyle 2 yıllık sözleşme imzalandı.

1995 Denizli doğumlu olan Ogün, Denizlispor'da başlayan profesyonel kariyerinde Sarayköyspor, İstanbulspor ve Elazığ Belediyespor formaları giydikten sonra yakaladığı başarılı grafikle TFF 2. Lig ekibi Utaş Uşakspor'a imza attı. Uşak ekibinde geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki eldiven yeniden Elazığ'a döndü.

Kulüpten yapılan açıklamada," Profesyonel futbol takımımız, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Utaş Uşakspor'da forma giyen eski kalecimiz Ogün Karakaya ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimize hoşgeldin diyor, kırmızı - lacivertli formamızla başarılar diliyoruz"denildi. - ELAZIĞ
Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Karakaya, Elazığ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:09 Kaynak: İHA
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