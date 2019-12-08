Son Dakika Haberleri: Elazığ Belediyespor FK - Esenler Erokspor: 1-0
Son Dakika Spor Elazığ Belediyespor FK - Esenler Erokspor: 1-0 - Son Dakika Spor

Elazığ Belediyespor FK - Esenler Erokspor: 1-0

6 saat önce

STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Ali Rıza Altunbakır, Selçuk Kaplan, Yunus YıldızELAZIĞ BELEDİYESPOR FK: Ogün - Burak Keskin, Arif, Hayrettin, Mazlum, Gökhan (Dk.76 Serhan), Ferhat, Tuncay (Dk.88 Nihat), Metehan, Semih (Dk.64 Cenk), Burak KavlakESENLER EROKSPOR: Özgün - Sinan, Efe, Abdurrahman (Dk.

Elazığ Belediyespor FK - Esenler Erokspor: 1-0, System.String[]

STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Ali Rıza Altunbakır, Selçuk Kaplan, Yunus Yıldız

ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK: Ogün - Burak Keskin, Arif, Hayrettin, Mazlum, Gökhan (Dk.76 Serhan), Ferhat, Tuncay (Dk.88 Nihat), Metehan, Semih (Dk.64 Cenk), Burak Kavlak

ESENLER EROKSPOR: Özgün - Sinan, Efe, Abdurrahman (Dk.54 Şahin), Alper (Dk.75 Emirhan), Berkay, Erhan, Gökcan, Melih, Emre, Eray

GOL: Dk.50 Metehan (Elazığ Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ogün, Cenk, Ömer (Elazığ Belediyespor) - Alper (Esenler Erokspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 16'ncı hafta karşılaşmasında Elazığ Belediyespor, sahasında Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.

26'ncı dakikada Emre'nin ceza sahası içinden çektiği sert şut az farkla auta çıktı.

50'nci dakikada Metehan, Arif'le girdiği duvar pasının ardından ceza sahası içinde aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşma, Elazığ Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


- Elazığ
Elazığ Belediyespor, Esenler, Elazığ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:01 Kaynak: DHA
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