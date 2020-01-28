Elazığ Belediyespor, hazırlıklarını Antalya'da devam ettireck

Elazığ'da yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Elazığ Belediyespor'u Antalya'da ağırlayacak. Elazığ temsilcisi hazırlıklarını Antalya'da bir otelde sürdürecek.



Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrası TFF 3. Lig'de mücadele eden Elazığ Belediyespor'un 20. haftada oynayacağı Payasspor müsabakası TFF kararıyla ileri bir tarihe ertelendi. Kentte artçı sarsıntıların devam etmesi üzerine kırmızı-mavililer, 21. haftada Fethiyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını da sürdüremiyor. Duruma kayıtsız kalmayan TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu, Elazığ ekibine hazırlıklarını orada sürdürmesi için Antalya'da bir otelde kamp olanağı sundu. Konuya ilişkin olarak Elazığ Belediyespor Kulübü de TFF'ye teşekkür ettiği bir açıklama yayınladı. Elazığ Belediyespor'dan yapılan teşekkür açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"Elazığ'ımız için büyük travma yaşatan 6.8'lik depremin artçı sarsıntıları halen daha sürüyor.



Futbolcularımız üzerinde büyük tedirginlik oluşturan bu artçı sarsıntılara duyarsız kalmayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir, TFF İcra Kurulu Başkanı Sayın Ali Düşmez ve TFF Profesyonel Kurul Genel Direktörü Sayın Tuncay Yanık, TFF 3. Lig 2. Grup'un 21. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fethiyespor maçı için takımımıza Antalya'da antrenman yapma olanağı sağlamıştır.



Takımımız, masrafları TFF tarafından karşılanacak olan bir otelde Fethiyespor maçı hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirecek. Bu nazik davranışlarından ötürü Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyelerimize teşekkürü borç biliriz." - ELAZIĞ