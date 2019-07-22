Son Dakika Haberleri: Elazığ Belediyespor, Samet Aydın'la anlaştı
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Elazığ Belediyespor, Samet Aydın'la anlaştı

1 saat önce

Elazığ Belediyespor FK, dış transfer çalışmaları kapsamında TFF 2. Lig'e yükselen Hekimoğlu Trabzon'dan sağ bek Samet Aydın'ı kadrosuna kattı.

Elazığ Belediyespor, Samet Aydın'la anlaştı, System.String[]
Elazığ Belediyespor FK, dış transfer çalışmaları kapsamında TFF 2. Lig'e yükselen Hekimoğlu Trabzon'dan sağ bek Samet Aydın'ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı - Lacivertli ekip, son olarak Hekimoğlu Trabzon'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon takımıyla şampiyonluk sevinci yaşayan sağ bek oyuncusu Samet Aydın'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

1991 Trabzon doğumlu olan Samet Aydın, 2013 yılında profesyonelliğe yükseldiği takımında 6 sezon boyunca mücadele etti. Tecrübeli oyuncu Elazığ Belediyespor ile anlaşarak ilk kez Trabzon dışında bir takımın formasını giymiş olacak.

Kulüpten yapılan açıklamada,"Profesyonel futbol takımımız, son olarak TFF 3. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Hekimoğlu Trabzonspor'da forma giyen sağ bek Samet Aydın ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimize hoşgeldin diyor, kırmızı - lacivertli formamızla başarılar diliyoruz"denildi. - ELAZIĞ
Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Samet Aydın, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:06 Kaynak: İHA
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