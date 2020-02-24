Elazığ Belediyespor'un ertelenen maç tarihleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Elazığ Belediyespor'un ertelenen maç tarihleri belli oldu - Son Dakika Spor

Elazığ Belediyespor'un ertelenen maç tarihleri belli oldu

6 saat önce

Elazığ depremi sonrası iki iç saha maçı ertelenen Elazığ Belediyespor'un, bu maçları oynayacağı tarihler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Elazığ Belediyespor'un ertelenen maç tarihleri belli oldu, System.String[]

Elazığ depremi sonrası iki iç saha maçı ertelenen Elazığ Belediyespor'un, bu maçları oynayacağı tarihler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.


TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Elazığ Belediyespor'un erteleme maçlarının tarihleri netlik kazandı. Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından Payasspor ve Cizrespor maçları ertelenen kırmızı-lacivertli ekibin, bu maçlarının programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre; TFF 3. Lig 2. Grup 20. hafta erteleme maçı Elazığ Belediyespor - Payasspor karşılaşması 4 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanacak. 22. haftanın ertelenen Elazığ Belediyespor - Cizrespor karşılaşması ise 18 Mart Çarşamba günü saat 14.30'da Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanacak. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
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