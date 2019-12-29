Elazığ Belediyespor'un kamp çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Spor Elazığ Belediyespor'un kamp çalışmaları - Son Dakika Spor

Elazığ Belediyespor'un kamp çalışmaları

6 saat önce

Ara dönem hazırlıklarına Antalya'da devam eden Elazığ Belediyespor'da futbolcular, kamp değerlendirmesinde bulundu.

Elazığ Belediyespor'un kamp çalışmaları, System.String[]

Ara dönem hazırlıklarına Antalya'da devam eden Elazığ Belediyespor'da futbolcular, kamp değerlendirmesinde bulundu.


TFF 3. Lig 2. Grup'ta ligin ilk yarısını 17 puanla 11. sırada tamamlayan ve ikinci yarı için hedefini play-off olarak belirleyen Elazığ Belediyespor'da futbolcular Can Morgül, Tuncay Fındıkcı ve Gökhan Aydaş, kampı değerlendirdi.


Kampın olumlu geçtiğini ifade eden ön libero Can Morgül, "Takım olarak arkadaşlığımız da üst seviyede. Kampta da eksiklerimizi görme fırsatımız oldu. Kampımız oldukça verimli geçiyor. İnşallah ligin ilk yarısında kaybettiğimiz puanları ikinci yarıda telafi edip, takımı hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.


Takımın orta saha oyuncularından Tuncay Fındıkcı da "İlk yarıdan çıkardığımız dersler doğrultusunda ara kamp döneminde iyi çalışıp ikinci yarıda hedeflediğimiz yere ulaşacağız" ifadelerini kullandı.


Antalya kampını verimli geçirdiklerini dile getiren forvet Gökhan Aydaş ise, "Kampın başından beri bütün takım yüzde 100 ile çalışıyor. Bunun karşılığını ligde kesinlikle alacağız" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ Belediyespor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kim Milyoner Olmak İster'e Sabri Sarıoğlu tepkisi!
Antalya'da aralık ayında deniz keyfi Borussia Dortmund, Erling Haaland'ı kadrosuna kattı Alanyaspor, Konyaspor'u son dakika golüyle yendi!

Son Dakika Haberleri
19:26 Milli atlet İlyas Çanakçı, 300 metre salon Türkiye rekorunu kırdı - Son Dakika Spor
19:24 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika Spor
19:23 Wilfried Bony, Konya yolunda - Son Dakika Spor
19:22 Bakan Kasapoğlu'ndan Taha Akgül'e 'geçmiş olsun' telefonu - Son Dakika Spor
19:18 Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor
18:54 Alanyaspor, Konyaspor'u son dakika golüyle yendi! - Son Dakika Spor
18:30 Sivasspor, Süper Lig'de ilk devreyi 3. kez lider tamamladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 19:30:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ Belediyespor'un kamp çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]