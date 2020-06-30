Elazığ Belediyesporlu oyuncular, dayanıklılık testine girdi

Elazığ Belediyespor, 18 Temmuz'da başlayacak olan liglerin kalan bölümü için antrenmanlarına devam ederken, dayanıklılık testine girdi.



TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ve 18 Temmuz'da başlayacak olan liglerin kalan bölümü öncesi antrenmanlarına devam eden Elazığ Belediyesporlu oyuncular, yo-yo dayanıklılık testine girdi. Teknik Direktör Alaattin Tutaş ve yardımcıları refakatinde yapılan testlerde futbolcuların dayanıklılık seviyeleri ölçüldü.



Hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürdüklerine belirten Teknik Direktör Alaattin Tutaş, "18 Temmuz'a kadar hazır olacağımıza inanıyoruz. Takımımızda moraller gayet iyi ve tüm futbolcularımız özenli çalışıyor. İnşallah kalan 6 maçımızı da kazasız belasız atlatıp, yeni sezonun planlamasını yapacağız" dedi. - ELAZIĞ