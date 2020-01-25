Elazığ beşik gibi sallanıyor - Son Dakika
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Elazığ beşik gibi sallanıyor

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölge beşik gibi sallanıyor.

Elazığ beşik gibi sallanıyor, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölge beşik gibi sallanıyor. Bugün akşam saatlerinde 5.1 büyüklüğünde meydana gelen artçı depremin ardından büyüklükleri 3 ile 5 arasında değişen 5 artçı deprem daha meydana geldi.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Beşik gibi sallanan bölgede bugün akşam saat 19.30 sıralarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki artçı depremin ardından 3.1, 4.4, 4.3, 4.1, 4.3 olmak üzere 5 artçı deprem daha meydana geldi. Bölgede deprem tedirginliği devam ederken çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. - ELAZIĞ

Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:18 Kaynak: İHA
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