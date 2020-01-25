Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu - Son Dakika

Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

46 dakika önce

6.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, Elazığ Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Bu depremin ardından 4.1 ve 3.9 şiddetinde iki artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Elazığ'da 6.8'lik depremin meydana geldiği Sivrice ilçesi bu kez 4.3 büyüklüğündeki depremle sallandı. Deprem yerin yaklaşık 7.57 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bu depremin ardından 4.1 ve 3.9 şiddetinde iki artçı sarsıntı daha meydana geldi.

6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Öte yandan, AFAD verilerine göre, dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Deprem anında büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar, depremin hemen ardından kendilerini dışarı attı.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13'u Elazığ, 5'i Malatya olmak üzere 18 kişinin hayatını kaybettiğini 553 kadar da yaralı olduğunu duyurdu. Ayrıca 30 kişinin de enkaz altında olduğu belirtildi.

34 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Öte yandan, 6.8 şiddetindeki depremin meydana geldiği saat 20.55'ten bu yana en büyüğü 4.5 şiddetinde olan 34 artçı sarsıntı meydana geldi.

Son 30 dakika içinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 03.48'de 4.3 ve 04.02'de 3.9 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldi.

Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
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Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler

Elazığ'daki deprem sonrası AFAD Başkanı'ndan ilk açıklama

Son Dakika: Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu

Sivrice, Elazığ, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:07 
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