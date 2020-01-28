Elazığ bilim insanlarından elazığ ve çevresinde deprem incelemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ bilim insanlarından elazığ ve çevresinde deprem incelemesi - Son Dakika

Elazığ bilim insanlarından elazığ ve çevresinde deprem incelemesi

6 saat önce

ELAZIĞ Bilim insanlarından Elazığ ve çevresinde deprem incelemesi.

ELAZIĞ Bilim insanlarından Elazığ ve çevresinde deprem incelemesi

Elazığ bilim insanlarından elazığ ve çevresinde deprem incelemesi

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:03 Kaynak: DHA
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