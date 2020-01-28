Elazığ bilim insanlarından elazığ ve çevresinde deprem incelemesi - Son Dakika

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Elazığ bilim insanlarından elazığ ve çevresinde deprem incelemesi
6 saat önce
ELAZIĞ Bilim insanlarından Elazığ ve çevresinde deprem incelemesi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:03 Kaynak: DHA
ELAZIĞ Bilim insanlarından Elazığ ve çevresinde deprem incelemesi
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