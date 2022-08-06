Elazığ'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

06.08.2022 14:03
Elazığ'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Elazığ Bingöl Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparken, kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Elazığ Bingöl Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparken, kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ Bingöl Karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 12 AJ 838 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda bulunan bariyerlere çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedbir amaçlı kentteki, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Bingöl, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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