Elazığ, Bingöl, Siirt, Şırnak ve Batman'da ulaşıma kar etkisi - Son Dakika

Elazığ, Bingöl, Siirt, Şırnak ve Batman'da etkili olan kar nedeniyle 367 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkisiyle merkezde 48, ilçelerden Baskil'de 30, Arıcak'ta 4, Maden'de 24, Karakoçan'da 6, Keban'da 6, Kovancılar'da 18, Palu'da 32, Sivrice'de 28 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Bingöl

Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 16, ilçelerden Adaklı'da 13, Genç'te 24, Karlıova'da 8, Solhan'da 6 ve Yayladere'de 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürürken, Bingöl Belediyesi ekipleri de Eğitim Caddesini bir süre trafiğe kapatarak, biriken karı kamyonlarla taşıdı.

Siirt

Siirt'te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 13 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Yağış nedeniyle Pervari'de 6, Şirvan'da 4 ve Eruh'ta 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün akşamdan bu yana kent merkezi ile Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkezde 1 mezra ile Beytüşşebap ilçesinde 2 köy ve 1 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri dün akşamdan bu yana yağan kar nedeniyle ana arterleri açık tutmak için temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Batman

Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 40 köy ve 43 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.