Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta 62 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 62 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kardan dolayı ilçelerden Karakoçan ve Palu'da 3'er köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 6, ilçelerden Adaklı'da 2, Genç'te 6, Karlıova'da 9, Solhan'da 6, Yayladere'de 2 ve Yedisu'da 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak

Şırnak'ta 2 günden bu yana merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkezde 7 köy ve 3 mezra, ilçelerden Uludere'de 1 köy ve 1 mezra, Beytüşşebap'ta da 8 köy ve 4 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için çalışma yürütülüyor.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri ana yolları açık tutmak için yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.