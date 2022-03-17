Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 33 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Son Dakika
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Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 33 yerleşim birimine ulaşılamıyor

17.03.2022 12:26
Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 33 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 33 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 33 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışından dolayı ilçelerden Baskil'de 1, Palu'da 1, Karakoçan'da 2, Sivrice'de 4 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 2, ilçelerden Adaklı'da 4, Genç'te 2, Karlıova'da 12 ve Solhan'da 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 5 günden bu yana etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı ilçeye bağlı 2 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

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Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 159 yerleşim birimine ulaşılamıyor Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 159 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Karakoçan, Şırnak, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 33 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Son Dakika


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